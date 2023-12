Dell Technologies hat für das dritte Quartal, das am 31. Oktober endete, gemischte Finanzergebnisse vorgelegt. Der Umsatz lag bei 22,3 Milliarden US-Dollar, zehn Prozent weniger als im Vorjahr und unter der Prognose von 23 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag jedoch bei 1,88 US-Dollar pro Aktie, deutlich über der Konsensprognose von 1,46 US-Dollar pro Aktie. Dies wurde durch eine Reihe von Faktoren begünstigt, darunter eine Verschiebung hin zu margenstärkeren Enterprise-Hardware-Produkten und niedrigere Komponentenkosten. Trotz der anhaltenden Schwäche der PC-Nachfrage in Unternehmen äußerte sich Dell optimistisch über eine Erholung der Nachfrage und erwartet ein Umsatzwachstum im Geschäftsjahr bis zum Januar 2025. Für das vierte Quartal rechnet Dell mit einem Umsatz zwischen 21,5 und 22,5 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn von 1,70 US-Dollar pro Aktie, was unter den Erwartungen liegt. Analysten sind bei der Dell-Aktie eher vorsichtig und raten im Schnitt, die Aktie aufzustocken, allerdings mit einem mittleren Kursziel von 73,72 US-Dollar, was ein Minus von knapp drei Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.