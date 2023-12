Wachstum steigern, effizienter werden Pleo-Studie zeigt digitale Ambitionen deutscher KMU

Berlin (ots) -



- Fast drei Viertel der KMU verändern derzeit ihr Geschäft durch verstärkte

Digitalisierung. Das ergab eine Umfrage des Ausgabenmanagement-Anbieters Pleo

unter mehr als 500 Führungskräften in Deutschland.

- Deutsche Unternehmen sind vor allem daran interessiert, ihr Geschäft zu

digitalisieren, um Effizienzgewinne zu erzielen und den Umsatz zu steigern.

- Digitale Tools wie Lösungen für das Ausgabenmanagement stehen bei den meisten

ganz oben auf der Wunschliste.



Kleine und mittlere Unternehmen stehen in Zeiten von Fachkräftemangel,

Energiekrise und Rohstoffknappheit unter Druck. Hier kann mehr Digitalisierung

für Entlastung und Zukunftsfähigkeit sorgen. Doch wo stehen die deutschen KMUs

bei ihrer digitalen Transformation? Was treibt sie an, was bremst sie und wie

schneiden sie im internationalen Vergleich ab? Antworten darauf liefert die

aktuelle Umfrage von Pleo unter erfahrenen Entscheidungsträgern zur

Digitalisierung am Arbeitsplatz.