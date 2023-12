MicroStrategy, ein Unternehmen aus Virginia, hat im November 16.130 Bitcoin gekauft und seine Bestände auf etwa 6,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist der größte Kauf des Unternehmens seit Februar 2021, als es 19.452 Bitcoin für über eine Milliarde US-Dollar erwarb. CEO Michael Saylor hat 2020 mit dem Kauf von Bitcoin begonnen und die Käufe in diesem Jahr erhöht, nachdem sich die Kryptowährung erholt hat. Saylor hat sich auf den Bitcoin-Aspekt der dualen Strategie des Unternehmens konzentriert, nachdem er als Geschäftsführer zurückgetreten ist. Die MicroStrategy-Aktie ist in diesem Jahr um 240 Prozent gestiegen, mehr als der Bitcoin, der um mehr als 130 Prozent gestiegen ist. Die Aussicht auf die Genehmigung eines Spot-ETFs in den USA hat dem Bitcoin Auftrieb gegeben. Michael Novogratz, CEO von Galaxy Investment Partners, glaubt, dass Bitcoin bis nächstes Jahr alte Höchststände erreichen wird.