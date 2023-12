Deutschlandnetz KfW IPEX-Bank, LBBW und Siemens Financial Services stellen Finanzierung für E-Auto Schnellladeinfrastruktur

Frankfurt am Main (ots) - Das "Deutschlandnetz" wird für E-Autos an mehr als

1.000 Standorten mit rund 9.000 Ladepunkten eine Grundversorgung mit HPC

(High-Power-Charging)-Schnellladeinfrastruktur in Deutschland sicherstellen. Bei

der Ausschreibung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) gewann

u.a. das Konsortium bestehend aus HOCHTIEF und EWE Go den Zuschlag für zwei Lose

in sechs Bundesländern mit 850 Ladepunkten.



Jeder Ladepunkt im Deutschlandnetz muss technisch in der Lage sein, eine

maximale Ladeleistung von mindestens 300 kW abgeben zu können. Zudem muss jeder

Ladepunkt eine Nennladeleistung von mindestens 200 kW bereitstellen zu können.