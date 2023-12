S&P 500 tendiert weiter seitwärts

Am Vortag hieß es im Insight: "Der S&P 500 pendelt aktuell weiterhin unverändert um den Bereich von 4.550 Punkten. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 am heutigen Dienstag im Bereich von 4.545 Punkten. Der S&P 500 hat noch Luft nach oben bis in den Bereich von 4.600 Punkte, wo aktuell der Fibonacci-Fächer im Wochenchart verläuft. Möglicherweise dreht der S&P 500 aber bereits unter dem Fibonacci-Fächer wieder nach unten ab und leitet eine Korrektur nach dem starken vorherigen Hochlauf ein. An der Lage hat sich durch die enge Seitwärtsbewegung der Vortage nichts geändert. Kurzfristig ist mit weiter steigenden Kursen im S&P 500 zu rechnen, solange der 10er-EMA bei aktuell 4.530 Punkten verteidigt werden kann. Der Anlaufbereich wäre weiterhin der Fibonacci-Fächer im Wochenchart um 4.600 Punkte. Zwischen 4.560/4.600 Punkten könnte der S&P 500 ein Verlaufshoch bilden und vor einem erneuten Kursrückgang stehen."

