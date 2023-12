Milliarden-Marke erneut bestätigt, getrübte Aussichten für 2024 (FOTO)

Espelkamp (ots) - Die HARTING Technologiegruppe erwirtschaftet zum zweiten Mal

einen Umsatz leicht über eine Milliarde Euro. Nach dem Rekordergebnis von 1.059

Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte das Espelkamper Unternehmen im

Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 1.036 Mrd. EUR. (- 2,2 %). "Damit ist

das eingetreten, was wir im vergangenen Jahr prognostiziert haben - eine

Seitwärtsbewegung nach den vorhergehenden Boomjahren", so Philip Harting, CEO

der HARTING Technologiegruppe.



Dabei stellte sich die Umsatzverteilung in den Regionen uneinheitlich dar und

"spiegelt damit die zunehmende Volatilität und die unterschiedlichen

geopolitischen Rahmenbedingungen wider", erläuterte Harting weiter. Die Region

Americas profitiere von wirtschaftspolitischen Anreizen - wie dem Inflation

Reduction Act - und wuchs um 12 Mio. EUR (+ 9%) auf 159 Mio. EUR, während Asien

durch den derzeit schwachen chinesischen Markt um 24 Mio. EUR schrumpfte (-9%).

Deutschland blieb mit 277 Mio. EUR (+2%) nahezu stabil. EMEA (Europa ohne

Deutschland) hingegen verzeichnete einen Umsatzrückgang um 18 Mio. EUR (-5%) auf

355 Mio. EUR. Der Personalbestand sank zum Stichtag 30. September 2023 um 241

Mitarbeitende von 6.446 auf 6.205 - im Wesentlichen bedingt durch den Verkauf

von HARTING Systems (-160 MA) und die Stilllegung der Gesellschaften in Russland

(-61 MA).





"Mit unseren Investitionen in Höhe von 76 Mio. EUR, welche deutlich über denAbschreibungen liegen, stärken wir unsere Produktion, Entwicklung sowieOrganisationsstrukturen und Prozesse. Dazu gehören Kapazitätserweiterungen inRumänien (Agnita), eine neue E-Mobility-Linie in Mexiko und das aktuelleröffnete neue Werk in Vietnam. Zudem flossen erhebliche Mittel in die weitereDigitalisierung und Automatisierung von Produktion und Prozessen - auch an denStandorten Espelkamp und Rahden. Unsere Ziele sind klar: Angesichts derschwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, deutlicher Kostensteigerungen,sowie überbordender Regulierung, müssen wir uns mehr denn je robust undnachhaltiger aufstellen", so Harting. Es gelte konsequent weiter zuautomatisieren und zu digitalisieren sowie die Kosten von Gaslieferungen zusenken und langfristigen Zugriff auf Rohstoffe zu wettbewerbsfähigen Kostensicher zu stellen. Nur so könne das Unternehmen die Grundlagen für weiteresWachstum schaffen - welche im zunehmenden Maße im Ausland liegen.Aber auch in Deutschland habe der Elektro-Mittelstand große Chancen durch seineinnovativen Lösungen der Klima-Wende sowie der Nachhaltigkeit Vorschub zuleisten, wie Harting anhand mehrerer Beispiele aus seinem Unternehmen deutlichmachte. So entwickle und liefere die HARTING Technologiegruppe die Connectivity