Lawrow gibt Ukraine erneut Schuld an Russlands Angriffskrieg

SKOPJE (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat das OSZE-Treffen einmal mehr dafür genutzt, um der Ukraine die Schuld an dem von Moskau begonnenen Krieg zu geben. "Wir sehen weiter keine Signale - weder aus Kiew noch seitens seiner Lehrmeister (im Westen) -, dass sie zu irgendeiner politischen Lösung bereit sind", sagte Lawrow am Freitag zum Abschluss eines Treffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im nordmazedonischen Skopje. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen.

Der Westen und die Ukraine bestehen darauf, dass das Land seine Bündnismitgliedschaft frei bestimmen kann. Dagegen sieht Russland sich durch eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine bedroht.

Lawrow sagte, dass die Sicherheit eines Landes nicht zulasten der Sicherheit eines anderen gehen dürfe. Er erinnerte auch daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj Verhandlungen mit Russland unter Führung des Präsident Wladimir Putin per Dekret untersagt habe. "Damit der politische Prozess beginnt, braucht es zwei wie beim Tango, aber die Leute auf der einen Seite tanzen keinen Tango, sondern Breakdance. Da ist ein Solo nötig."/mau/DP/ngu