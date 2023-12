SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker

10:00 DEU: Eröffnung des Bioökonomieforums 2023 durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Berlin

EUR: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel

EUR: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Brenntag, Capital Markets Day

11:00 DEU: Alnatura, Jahres-Pressekonferenz

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 11/23

02:45 CHN: Caixin, Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/23

09:00 SPA: Industrieproduktion 10/23

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) 10:00 EUR: EZB, Erwartung Verbraucherpreise 10/23

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/23

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index 11/23



SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: BGH-Kartellsenat urteilt zum Fernwärmenetz Stuttgart

10:30 DEU: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) besucht Adidas-Werk, Scheinfeld

11:00 DEU: Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), Pressekonferenz zu Autojahr 2023

11:00 DEU: Öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses zu Nachtragshaushalt 2023 und Aussetzung der Schuldenbremse (Webex-Konferenz)

14:00 DEU: Konferenz «Kreislauffähigkeit, Sekundärrohstoffeinsatz und die Zukunft des Wertstoffmanagements»

17:00 DEU: Bürgerdialog mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Rahmen der «Mission Fachkraft. Ein Zukunftsdialog» des Arbeitsministeriums, Schweinfurt

CHN: Mercedes-Benz, Pressegespräch mit China-Chef Hubertus Troska

DEU: Tarifauftakt für die ÖPNV-Beschäftigten in Berlin und Brandenburg zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV)

EUR: Treffen der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «BankenTech 2023», Frankfurt/M. 12:30 USA: Exxon Mobil, 2023 Corporate Plan Update



CHE: Airline-Verband IATA mit neuen Zahlen zum Flugverkehr, Genf

USA: McDonald's, Investor Update 2023



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/23

08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), Q3/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/23

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 11/23

14:30 USA: Handelsbilanz 10/23

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/23 (final)

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressefrühstück des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe

10:00 DEU: Jahres-Pk Deutsche Umwelthilfe zu Bilanz für 2023 und stellt Aktivitäten für Umwelt und Klima 2023 vor

10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, Braunschweig

10:30 DEU: Entscheidung des Landgerichts im sogenannten Impfschadenfall nach Biontech-Impfung, Rottweil

ARE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai, Dubai

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

DEU: 100. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK), Berlin

DEU: Innenministerkonferenz (IMK), Berlin



EUR: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel



USA: Industriekonferenz der USA mit Ukraine zu Waffenproduktion, Washington

HINWEIS

FIN: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

14:30 FRA: Sanofi, Research and Development Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

DEU: Siemens Healthineers, Meet the Management 2023

DEU: BASF, Investor Update

USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 11/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 09/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 10/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/23

11:00 EUR: BIP Q3/23 (final)

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/23



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Sondersitzung des Bundesrates zum Nachtragshaushalt 2023

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IWK): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2023», Frankfurt/M.

GRC/TUR: Treffen von Mitsotakis mit Erdogan sowie Regierungsvertretern beider Länder in Thessaloniki, Thessaloniki

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



EUR: Europäischer Gesundheitsgipfel, Brüssel



USA: Fortsetzung einer Industriekonferenz der USA mit Ukraine zu Waffenproduktion, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

13:00 SWE: Investor, Capital Markets Day

BEL: Solvay, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/23 (final)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig)

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/23

08:45 FRA: Löhne Q3/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/23

16:00 USA: Index Universität of Michigan 12/23 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Frankreich, Liechtenstein EUR: Moody's Ratingergebnis Belarus, Tschechien, Slowakei, Finnland

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zur Zulässigkeit von baulichen Veränderungen des Gemeinschaftseigentums zur Barrierereduzierung

13:30 DEU: 6. Runde Tarifverhandlungen für Groß- und Außenhandel/Verlage Verdi, Frankfurt/M.

EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 9. DEZEMBER



TERMIN KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/23



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 11/23

07:00 SPA: Handelsbilanz 10/23



EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



EUR: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister, Brüssel

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und einen ehemaligen Maple-Banker

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Voith, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen

10:00 DEU: Hybride Jahres-Pk des Maschinenbauverbandes VDMA, Frankfurt/M. 20:00 USA: Balo Alto Networks, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hannover Rück, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/23

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/23

14:30 USA: Realeinkommen 11/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Heraeus Precious Metals, Pk zu Edelmetallprognose für 2024

10:30 DEU: Fortsetzung Verhandlung Klagen der Bahn wegen Finanzierung der Mehrkosten für Stuttgart 21, Stuttgart

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 13. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/23

07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

10:00 NOR: Storebrand, Capital Markets Day

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

18:30 DEU: Metro AG, Geschäftsbericht



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Adobe, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Tankan Q4/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/23

08:00 GBR: BIP 10/23

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Winter

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: BIP Q3/23 (vorläufig)

20:00 USA: FOMC, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Pk des Fachverbandes Biogas auf der Biogas Convention & Trade Fair, Nürnberg

14:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung des Landesverfassungsgerichts in dem Organstreitverfahren LVG 30/22 (parlamentarisches Kontrollgremium), Dessau-Roßlau

BEL: EU-Westbalkan-Gipfel, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Bertrandt, Jahreszahlen

07:30 DEU: MVV Energie AG, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 10:00 DEU: Metro, Pressekonferenz

10:30 DEU: Gasspeicherverband Ines, Online-Pk zur Gasversorgung im Winter 2023/24, Berlin 12:00 DEU: TUI Sommerprogramm-Präsentation 2024, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Singulus, Hauptversammlung

USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 12/23

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/23 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 11/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig)

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid (10.00 h Pk, Bern)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose Winter 2023

11:00 DEU: RWI-Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/23

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)(

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/23

16:00 USA: Lagerbestände 10/23



SONSTIGE TERMINE

BEL: EU-Gipfel, (bis 15.12.23) Brüssel



09:30 LUX: EuGH-Urteil zu luxemburgischen Steuervergünstigungen für Amazon, Luxemburg

RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin gibt Jahrespressekonferenz, Moskau

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 11/23

15:30 FRA: Sodexo, Hauptversammlung, Issy-les-Moulineaux

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 12/23

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/23

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig)

09:00 CHE: SNB, Direktinvestitionen

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 10/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/23

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 IRL: Handelsbilanz 10/23

14:30 USA: Empire State Index 12/23

15:15 USA: Industrieproduktion 11/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/23

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (1. Veröffentlichung)

EUR: Fitch Ratingergebnis Zypern, Norwegen

EUR: S&P Ratingergebnis Lettland

EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei



SONSTIGE TERMINE

BEL: Abschluss EU-Gipfel, (seit 14.12.23) Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi