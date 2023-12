Analysten warnen: Nvidia-Aktie hat ihren Höhepunkt erreicht - Was jetzt?

Die Aktie von Nvidia hat sich trotz übertroffener Gewinn- und Umsatzprognosen in den letzten Quartalen kaum bewegt. Analysten warnen, dass der aktuelle Wachstumskurs des Unternehmens langfristig nicht haltbar sei, insbesondere in einer Branche, die für ihre Boom-Bust-Zyklen bekannt ist. "Mit einer außergewöhnlich starken Nachfrage, einem beträchtlichen Marktanteil und keinen wirklichen Alternativen für seine Produkte glauben wir, dass das Unternehmen den Höhepunkt der Nachfrage erreicht hat", so Analyst Logan Purk von Edward Jones. Die Wall Street hat ihre Erwartungen an Nvidia erhöht, was zu einer fallenden Bewertung des Unternehmens geführt hat. Eine Analyse von Morgan Stanley zeigt, dass die durchschnittliche Portfoliokonzentration von Nvidia bei etwa 2,3 Prozent liegt, was es schwierig macht, zusätzliche Käufer zu finden. Risiken für das Unternehmen sind unter anderem US-Exportbeschränkungen nach China und zunehmender Wettbewerb durch Konkurrenten und Kunden.