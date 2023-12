Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Alle genannten Indizes haben heute positive Entwicklungen gezeigt. Der MDAX hat mit einem Plus von 0,95% die stärkste Performance gezeigt, gefolgt vom DAX mit einem Plus von 0,91%. Der SDAX und der Dow Jones liegen mit einem Plus von 0,51% bzw. 0,53% im mittleren Bereich. Der S&P 500 hat ein Plus von 0,42% erzielt, während der TecDAX mit einem Plus von 0,14% die geringste Steigerung verzeichnet hat. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zahlen nur Momentaufnahmen sind und sich im Laufe des Handelstages noch ändern können. Es ist auch wichtig, diese Zahlen im Kontext der allgemeinen Marktbedingungen und spezifischen Nachrichten, die die einzelnen Indizes beeinflussen könnten, zu betrachten.

Die Topwerte im DAX waren Covestro mit einem Anstieg von 5.81%, gefolgt von Siemens Energy mit 4.18% und Vonovia mit 4.04%. Diese Unternehmen konnten an diesem Tag deutliche Gewinne verzeichnen.

Die Flopwerte im DAX waren Merck mit einem Rückgang von -0.78%, gefolgt von Bayer mit -0.80% und Sartorius mit -2.50%. Diese Unternehmen hatten an diesem Tag Verluste zu verzeichnen.