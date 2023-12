Das Instituto de Coordenadas unterstreicht die Position Marokkos an der Spitze der globalen grünen Agenda

Madrid (ots/PRNewswire) - MADRID, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/-- Heute beginnt

in Dubai die Klimakonferenz COP28, die bis zum 12. Dezember stattfindet. Auf dem

Weltklimagipfel kommen Staats- und Regierungschef sowie weitere einflussreiche

Organisationen und Interessengruppen zusammen, um die internationalen

Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels voranzutreiben. Für den Erfolg

des Gipfels ist das Engagement der Länder des globalen Südens besonders wichtig

und in dieser Hinsicht positioniert sich Marokko als Vorreiter in der Lösung von

Klimaproblemen . Das Land steht als wesentlicher Verfechter ehrgeiziger Ziele

auf diesem Gipfel.



Marokko verfolgt ambitionierte Ziele im Bereich sauberer Energie und nimmt damit

eine regionale und möglicherweise globale Führungsrolle ein. Durch die

Unterstützung der Regierung und die Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen

entwickelt sich Marokko zu einem Vorzeigeland in Bezug auf erneuerbare Energien

und erlangt nach und nach den Status eines überragenden Partners für Europa.

Dies ist vor allem beachtenswert, da die Europäische Union vor der

Herausforderung steht, die Energieabhängigkeit von Russland und herkömmlichen

fossilen Brennstoffen zu überwinden.