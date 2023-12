Berlin (ots) - Die Gas- und Wasserstoffbranche befindet sich mitten in einer

Die Transformationskraft der Branche war dabei deutlich zu spüren. Die wichtigeRolle junger Unternehmen unterstreicht auch die Start-up-Offensive des VerbandesZukunft Gas, der so Start-ups aus der Wasserstoffwirtschaft in den Fokus nimmt.Dafür kooperiert Zukunft Gas mit dem Wasserstoff-Hub H2UB. H2UB verbindetStart-ups mit Unternehmen, Universitäten, Forschungsinstituten und Investoren,um Synergien zu schaffen und so das gemeinsame Ziel zu erreichen: DenMarkthochlauf von Wasserstoff in Europa zu beschleunigen. Mit eigenenVeranstaltungen und Accelerator-Programmen bietet H2UB eine Plattform, auf derStart-ups und Industrieakteure zusammenkommen.Zudem hat Zukunft Gas ein eigenes H2 Start-up-Cluster gegründet. JungeUnternehmen können damit sowohl auf die fachliche Expertise derMitgliedsunternehmen von Zukunft Gas zurückgreifen als auch auf dieUnterstützung von H2UB bei der Finanzierung und Skalierung ihrer Projekte.Mitglieder des H2 Start-up Clusters von Zukunft Gas sind Eternal Power,FairConsult 24|7, Graforce, Greenlyte Carbon Technologies, H2ydrogen Solutions,HEE Technologies GmbH und ostermeier. Zukunft Gas bietet mit diesem Angebotjungen Unternehmen und Start-ups aus der Wasserstoffwirtschaft eine einzigartigeInformations- und Austauschplattform. Das Cluster soll den Dialog zwischenStart-ups und führenden Gas-Handels- und Infrastrukturunternehmen fördern und sodas langjährige Know-how der etablierten Mitglieder den jungen Unternehmen zurVerfügung stellen.Dr. Timm Kehler, Vorstand von Zukunft Gas, hält die Vernetzung für sehrbedeutsam für das Gelingen der Energiewende: "Mit dem H2 Start-up Cluster setzenwir den Fokus auf die transformative Kraft junger und innovativer Unternehmen.Mit der Plattform schaffen wir eine Basis zum Austausch dieser Unternehmen mitden großen Playern der Branche. So können wir gemeinsam eine nachhaltige Zukunftgestalten, in der innovative Technologien und kooperative Ansätze den Weg füreine grüne und effiziente Energieversorgung ebnen."Neue Mitglieder stärken Zukunft GasDer Branchenverband Zukunft Gas begrüßt darüber hinaus vier neue Mitglieder inseinen Reihen: RUHE Biogas GmbH, die Deutsche ReGas, Rostock Energy TerminalGmbH und Höegh LNG AS. Die RUHE Biogas GmbH bietet Lösungen für den Bau, Betriebund Service von Bio-LNG-Anlagen an und errichtete 2022 die erste Bio-LNG-Anlagein Deutschland. Damit leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitraginsbesondere für die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs. "Gasmobilität istaktuell die einzige verfügbare Technologie, um Schwerlasttransporte über langeStrecken zu dekarbonisieren. Mit Bio-LNG fahren die Lkw nahezu klimaneutral," soKehler.Die weiteren neuen Mitglieder von Zukunft Gas stellen einen wichtigen Bausteinfür die Versorgungssicherheit Deutschlands dar, in dem sie dieLNG-Importmöglichkeiten ausbauen. "Darüber hinaus werden die Energy-Hubs an dendeutschen Küsten auch für die sichere Versorgung mit Energie in einerklimaneutralen Zukunft sorgen. Dann werden über die Terminals stattverflüssigtem Erdgas neue Gase importiert. Also Wasserstoff oder seine Derivate,wie zum Beispiel Ammoniak," erläutert Kehler und betont dabei die entscheidendeRolle von Zukunft Gas als Plattform für Gasimporteure. "UnsereMitgliedsunternehmen sind maßgeblich an der Sicherung der Gasversorgung und demAufbau zukünftiger Import-Infrastrukturen beteiligt. Gemeinsam mit ihnengestalten wir eine sichere und nachhaltige Gaszukunft."Pressekontakt:Zukunft Gas e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinCharlie GrünebergLeiter KommunikationT +49 30 4606015-63mailto:presse@gas.infohttp://www.gas.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112647/5662900OTS: Zukunft Gas e. V.