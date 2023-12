Tesla hat nach mehrjähriger Verzögerung die ersten Cybertrucks an Kunden ausgeliefert. Die Übergabe fand im Tesla-Hauptquartier in Austin statt und wurde live auf der Social-Media-Plattform X gestreamt. Der Cybertruck, der in drei Konfigurationen erhältlich ist, kostet in der günstigsten Version 60.990 US-Dollar, was über 50 Prozent mehr ist als der ursprünglich angekündigte Preis. Diese Version wird voraussichtlich erst 2025 erhältlich sein. Die teureren Modelle, einschließlich des Cyberbeasts für fast 100.000 US-Dollar, sollen ab nächstem Jahr ausgeliefert werden. Nach der Präsentation fielen die Tesla-Aktien um zwei Prozent. Der Cybertruck ist Teslas Versuch, in den hart umkämpften US-Pickup-Markt einzusteigen, was sowohl Begeisterung als auch Kritik hervorgerufen hat. Trotz Bedenken hinsichtlich der Rentabilität des Cybertrucks glaubt Wedbush-Analyst Dan Ives, dass das Fahrzeug einen "Halo-Effekt" erzeugen und Teslas Dominanz im Elektroautomarkt unterstreichen wird.