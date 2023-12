Bundesbank-Präsident Dr. Joachim Nagel schließt weitere Zinserhöhung nicht aus und erwartet erst 2025 eine Annäherung an die Inflations-Zielmarke

- vdp feiert Jahresempfang mit rund 300 Personen in Berlin



Anlässlich seines Jahresempfangs begrüßte der Verband deutscher Pfandbriefbanken

(vdp) am Donnerstagabend rund 300 Gäste in Berlin. Der Teilnehmerkreis setzte

sich u. a. aus Vertreter:innen des Deutschen Bundestags, der Ministerien, der

Bundesbank, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie

der vdp-Mitgliedsinstitute zusammen. Die Keynote hielt Bundesbank-Präsident Dr.

Joachim Nagel.



In seiner Begrüßungsrede bezog vdp-Präsident Gero Bergmann klar Stellung zu den

in jüngster Zeit in Deutschland vorkommenden antisemitischen Vorfällen. Er

appellierte an die historische Verantwortung Deutschlands und jedes Einzelnen:

"Nie wieder ist jetzt und in Zukunft!"