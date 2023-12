Mongolische Anleiheemission in Höhe von 350 Millionen US-Dollar stärkt den Ruf des Landes bei Investoren

Die neue Anleiheemission der Mongolei über 350 Millionen US-Dollar zu 7,875 %, fällig 2029, und das dazugehörige Ausschreibungsangebot erfüllen alle gesteckten Ziele, reduzieren die jährlichen Zinskosten um mehr als 3 Millionen US-Dollar und finanzieren die internationalen Anleiheverpflichtungen der Mongolei bis zur nächsten Fälligkeit im April 2026. Die neuen Anleihen stießen auf extrem starke Nachfrage von Investoren, mit einem Auftragsbuch, das auf dem Höhepunkt 4,2 Milliarden US-Dollar erreichte und an dem 293 Investoren teilnahmen. Die 12-fache Überzeichnung des Auftragsbuchs ermöglichte eine Preisgestaltung, die den Sekundärmarkterträgen der Mongolei entsprach, ohne eine neue Emissionsprämie. 22 % der teilnehmenden Investoren haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, 32 % in Europa und dem Nahen Osten und 46 % in Asien.

Herr Javkhlan Bold, Finanzminister, sagte, dass „in herausfordernden Zeiten, die Covid, Grenzschließungen, Zinserhöhungen, Inflation und geopolitische Konflikte mit sich brachten, unser Land es geschafft hat, alle kurzfristigen Fälligkeiten erfolgreich über drei Geschäftsabschlüsse, nämlich im Jahr 2021, Anfang dieses Jahres und mit dieser Transaktion, anzugehen. Tatsächlich ist die Mongolei aus der Covid-Krise gestärkt hervorgegangen. Die Wirtschaftsbedingungen haben sich aufgrund eines starken exportorientierten Wachstums stabilisiert. Die Eröffnung der erstklassigen unterirdischen Kupfermine Oyu Tolgoi und der Bau mehrerer Schwerlastbahnen nach China werden dazu beitragen, unser Exportvolumen und unsere Transporteffizienz zu erhöhen. Diese äußerst erfolgreiche Transaktion unterstreicht den Ruf der Mongolei als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Emittent bei globalen festverzinslichen Investoren. Außerdem erkannten die globalen festverzinslichen Investoren die unternommenen Bemühungen an und bestätigten erneut den Status der Mongolei als umsichtiger und zuverlässiger Emittent."

Die Transaktion setzte neue Rekorde für die Mongolei in Bezug auf ihre 13,7-fache Überzeichnung und eine rekordverdächtig niedrige Spanne von nur 260 Basispunkten gegenüber den Benchmark-Zinssätzen des US Federal Reserve Fund. Dies folgt auf den Rekord der Transaktion von 2021, die der Mongolei den niedrigsten jemals für einen Single-B bewerteten souveränen Emittenten erzielten Kupon sicherte.

Die Verbesserung des Ansehens der Mongolei bei globalen festverzinslichen Investoren wird auch die Tür öffnen und eine Plattform bieten, um Möglichkeiten für ausländische Direktinvestitionen zur Diversifizierung der Wirtschaft zu kommunizieren, wie zum Beispiel in unserem Agrarsektor und in der Tourismusindustrie. Es werden Anstrengungen unternommen, um die Energieabhängigkeit der Mongolei zu verringern und die Erzeugung von Wasserkraft zu fördern. Die Mongolei verfügt außerdem über ein riesiges 2,6-Terawatt-Potenzial für erneuerbare Energien. Ausländische Investitionen werden der Mongolei dabei helfen, dieses Potenzial zu nutzen, um Klimaziele zu erreichen und zu einem besseren Planeten beizutragen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mongolische-anleiheemission-in-hohe-von-350-millionen-us-dollar-starkt-den-ruf-des-landes-bei-investoren-302003478.html