Schneider Electric fordert die zügige Einführung von Smart Grids, um die Energiewende zu beschleunigen

- Energiepolitiker weltweit aufgefordert, intelligente Stromnetze zu bevorzugen

- Dringender Verbesserungsbedarf, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen

- Neue Innovationen bei Enlit Europe 2023 eingeführt



Schneider Electric (https://www.se.com/ww/en/) , das führende Unternehmen im

Bereich der digitalen Wende des Energiemanagements und der

Energieautomatisierung, forderte heute die Entscheidungsträger im Energiesektor

auf, digitale Verbesserungen zu bevorzugen, um das Potenzial nachhaltiger,

stabiler, effizienter und flexibler Stromnetze der Zukunft

(https://www.se.com/ww/en/work/campaign/grids-of-the-future/) zu nutzen.





Die dringende Aufforderung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich dieFührungskräfte aus aller Welt auf der COP28 in Dubai (https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/ahead-of-cop28-schneider-electric-calls-for-greater-action-on-decarbonization-and-inclusion-655dd32c26f80f7a9e0b30b3)versammeln, um den Klimaschutz zu beschleunigen, während sich zur gleichen Zeitdie Schlüsselfiguren der Strombranche auf der Enlit Europe 2023(https://www.enlit-europe.com/) in Paris, Frankreich, um transformative Lösungenfür die europäischen Elektrizitätssysteme zu besprechen.Die Fachleute von Schneider Electric, die an der Enlit Europe 2023 teilnehmen,argumentieren, dass die veraltete Stromnetzinfrastruktur die Energiewendeaufhält und regen an, dass eine höhere Stromnetzautomatisierung bei Smart Grids,die von intelligenten Stromversorgungsunternehmen betrieben werden, die Zukunfteines kohlenstoffarmen Energiesektors bilden kann."Die tatsächliche Herausforderung der Energiewende besteht darin, die Leistungund Effizienz des Stromnetzes zu erhöhen, und zwar auf die richtige Art undWeise, indem mehr erneuerbare Energien ans Netz angeschlossen werden undgleichzeitig sichergestellt wird, dass nicht parallel die Emissionen ansteigen",sagte Frederic Godemel, Leitender Vizepräsident der Abteilung "Power Systems andServices" (Energiesysteme und Dienstleistungen) bei Schneider Electric. "Wirbewegen uns einfach nicht schnell genug in Richtung flexibler, digitalisierterStromnetze, um dies ermöglichen, obwohl wir bereits über die dazu nötigen Geräteund Softwaretechnologien verfügen. Regierung und Industrie müssen dieserAufforderung zum Handeln nachkommen: aufrüsten oder riskieren, dass wir unsereNetto-Null-Ziele nicht erreichen."Auf der Enlit 2023 enthüllte Schneider Electric neue Innovationen, die esStromversorgungsunternehmen ermöglichen, die Digitalisierung des Stromnetzesagil einzusetzen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der