Gates Foundation kündigt Partnerschaft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an, um Maßnahmen zum Klimaschutz zu beschleunigen und die Lebensmittelversorgung durch Investitionen in landwirtschaftliche Innovation zu stärken

DUBAI, VAE, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Bill & Melinda Gates Foundation arbeitet ab heute mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zusammen, um die Entwicklung von Innovationen zu beschleunigen, die Kleinbauern in Afrika südlich der Sahara und in Südasien helfen, ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und sich an den Klimawandel anzupassen. Gemeinsam gingen sie Zusagen in Höhe von insgesamt 200 Millionen US-Dollar ein, um auf die durch den Klimawandel verursachten unmittelbaren und langfristigen Bedrohungen für die Ernährungssicherheit und Gesundheit zu reagieren.

Die Ankündigung erfolgte auf dem World Climate Action Summit durch den Co-Vorsitzenden der Stiftung, Bill Gates, welchem sich H.E. Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, Ministerin für Klimawandel und Umwelt der VAE, anschloss. Gates appellierte auch an die Staats- und Regierungschefs der Welt, die Landwirtschaft in den Mittelpunkt globaler Initiativen zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen zu stellen und die Beratungsgruppe für Internationale Agrarforschung, CGIAR, zu unterstützen.

Auf Afrika südlich der Sahara, wo mehr als 60 % der Bevölkerung für Nahrungsmittel und Einkommen von der Landwirtschaft abhängen, entfallen nur 4 % der weltweiten Treibhausgasemissionen. In den letzten Jahren hat eine Zunahme extremer Klimaereignisse, wie verheerende Dürren in Ostafrika und katastrophale Überschwemmungen in Westafrika, zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums und einer Zunahme der Einkommensungleichheit im Vergleich zu den wohlhabenden Industriestaaten beigetragen – vor allem durch die verminderte Produktion in den Bereichen Ackerbau und Viehzucht. Obwohl es zahlreiche Innovationen zur Förderung von Kleinbauern in der Region gibt, werden weniger als 2 % der globalen Klimafinanzierung für die Unterstützung ihrer Bedürfnisse aufgewendet.