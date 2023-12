Die Aktien von Coinbase erfreuen sich bei Händlern großer Beliebtheit, insbesondere im Kontext der Verurteilung von Sam Bankman-Fried und den Enthüllungen bei Binance. Die Anleger hoffen auf einen Geschäftszuwachs, besonders wenn Bitcoin-Spot-ETFs in den USA genehmigt werden. Die Coinbase-Aktie hat sich 2023 mehr als verdreifacht und im November stieg der Marktwert des Unternehmens um weitere zwölf Milliarden US-Dollar. Trotzdem haben Anleger, die gegen Coinbase-Aktien gewettet haben, in den letzten 30 Tagen Papierverluste von 1,3 Milliarden US-Dollar angehäuft. John Todaro, Analyst bei Needham, sieht Coinbase in einer starken Position und erwartet, dass die Unternehmen, die die "Shakeout-Jahre" 2022 und 2023 überleben, gestärkt hervorgehen werden. Trotz Verkäufen von Coinbase-Aktien durch Cathie Woods Ark Invest bleibt Ark der viertgrößte Investor von Coinbase-Aktien. Todaro prognostiziert eine mögliche Verschnaufpause für Krypto, sieht aber insgesamt einen neuen Bullenzyklus am Horizont.