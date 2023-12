Mercure hat sich mit Munchies und TOPJAW zusammengetan, um die Gaumen von Weltreisenden mit 50 fantastischen gastronomischen Erlebnissen rund um den Globus zu erfreuen.

PARIS, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens freut sich Mercure, die Veröffentlichung seiner eigenen „Bucketlist" bekanntzugeben, die Gäste, Reisende und leidenschaftliche Feinschmecker dazu inspirieren soll, sich auf eine Entdeckungsreise vor Ort zu begeben. Die Bucketlist von Mercure (ab 1.Dezember online) ist eine Auswahl von 50 handverlesenen Speisen und Getränken aus aller Welt, die einige der besten und einzigartigsten Orte repräsentieren, an denen man während des Aufenthalts in einem Mercure-Hotel essen und trinken kann. Die sorgfältig zusammengestellte Liste wird am 5. Dezember bei einer feierlichen Veranstaltung im Mercure Porto Centro Aliados in Portugal vorgestellt.

„Wir bei Mercure glauben, dass Speisen und Getränke universelle Symbole der Gastfreundschaft sind und das Herzstück unseres Erlebens von neuen Kulturen darstellen", sagte James Wheatcroft, Global Senior Vice President Midscale Brands bei Accor. „Zu Ehren unseres 50. Jubiläums lädt Mercure Reisende dazu ein, überall einheimische Spezialitäten zu entdecken. Für viele von uns bedeutet das die Gelegenheit, die besten Speisen und Getränke zu probieren, die all die einzigartigen Ecken der Welt zu bieten haben. Mit Hilfe unserer Partner bei TOPJAW und Munchies freuen wir uns, diese 50 fantastischen kulinarischen Erlebnisse zu vermitteln, von denen wir hoffen, dass sie unsere Gäste, Fans und Follower inspirieren werden."

Die Bucketlist ist eine Erweiterung des beliebten „Discover Local" -Programms von Mercure, das einheimische Spezialitäten in den Mittelpunkt stellt und unseren Gästen unerwartete Geschichten aus der Region näherbringt. Für die Erstellung der auf Feinschmecker ausgerichteten Bucketlist hat Mercure sein globales Netzwerk eingebunden und Hotelteams und -mitarbeitende gebeten, ihre besten lokalen kulinarischen Erlebnisse einzureichen. Die Einsendungen wurden von einem Gremium aus Gastronomie- und Reiseexperten wie den Food-and-Travel-Filmemachern TOPJAW und Munchies – Food by Vice sowie dem globalen Marketingteam von Mercure geprüft.