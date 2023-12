Die Analystin Jessica Fye von JPMorgan hat die Aktie von BioNTech von "Neutral" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel von 106 auf 99 US-Dollar gesenkt. Fye begründet die Herabstufung mit der schwächelnden Nachfrage nach Covid-Impfstoffen und begrenzten kurzfristigen Fortschritten in der Onkologie-Pipeline des Unternehmens. Sie glaubt, dass Abwärtsrevisionen der langfristigen Schätzungen und lange Zeiträume bis zu aussagekräftigen Pipeline-Ergebnissen die Erholung der Aktie behindern könnten. Die BioNTech-Aktie ist in diesem Jahr um etwa ein Drittel gefallen. Zuvor hatte bereits die UBS das Kursziel der Aktie von 153 auf 110 US-Dollar reduziert und die Bewertung "Neutral" beibehalten. Nach dem Downgrade von JPMorgan fiel die BioNTech-Aktie am Freitag um über fünf Prozent. Der Analystenkonsens lautet laut Marketscreener "Aufstocken", mit einem durchschnittlichen Kursziel, das ein Aufwärtspotenzial von rund 34 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau impliziert.