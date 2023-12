Klimafinanzierung ganz oben auf der Tagesordnung der zweiten Auflage des R.A.C.E. Sustainability Summit am Eröffnungstag der COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)

Ihre Hoheit Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Präsidentin und CEO des UAE Independent Climate Change Accelerators (UICCA) und Gründerin der Shamma bint Sultan Sustainability Initiatives Social Enterprise, sprach in ihrem Vortrag über einen Paradigmenwechsel, der sowohl die Investitionsmöglichkeiten als auch den Aspekt der Risikominderung bei der Klimafinanzierung betont, um globale finanzielle Stabilität herzustellen. Weitere prominente Redner waren Ronald P. O'Hanley, Chairman und CEO der State Street Corporation, der über die sich entwickelnden Strategien von Vermögensverwaltern bei der Finanzierung des Übergangs zur Netto-Null sprach, und Seine Königliche Hoheit Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, Gründer und CEO von KBW Ventures, dessen Vortrag „Impact Investing" für Investoren in einer Zeit des Übergangs zum Thema hatte.

Parallel dazu wurden beim Global Financial Regulators Summit, einem der Höhepunkte der Veranstaltung, die Ergebnisse eines wichtigen Treffens führender Vertreter globaler Finanzaufsichtsbehörden vorgestellt, die die Rolle der Aufsichtsbehörden bei der Gestaltung der Finanzlandschaft der Zukunft beleuchten – insbesondere bei der Klimafinanzierung.

Im Mittelpunkt des Gipfels stand eine breite Palette von Themen, darunter die Finanzierung des Übergangs in eine Netto-Null-Wirtschaft, Klimafinanzierung, Emissionshandel und nachhaltige Kapitalmärkte. Die Themen wurden von prominenten Persönlichkeiten aus dem Finanz- und Regulierungssektor im Rahmen von Vorträgen und Podiumsdiskussionen vorgestellt und diskutiert.

Im Rahmen der Veranstaltung gingen die Teilnehmenden der grundlegenden Frage nach, ob die Klimafinanzierung die größte Neuzuweisung von Kapital in der Geschichte darstellt. Dabei widmete sich die Konferenz dem Ziel, Strategien zum Schließen der Kapitallücke von 11 Billionen US-Dollar zwischen dem, was zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen erforderlich ist, und dem derzeit für entsprechende Initiativen verfügbaren Kapital auszuloten.

ABU DHABI, VAE, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die zweite Ausgabe des R.A.C.E. (Regulation, Awareness, Collaboration, Ecosystem) Sustainability Summit fand heute im Rahmen der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) statt, die von Abu Dhabi Global Market (ADGM) in Zusammenarbeit mit HSBC ausgerichtet wurde. Der Nachhaltigkeitsgipfel sollte das Engagement der VAE für die globale Nachhaltigkeitsagenda demonstrieren und eine Reihe von Diskussionen, Informationsveranstaltungen und Präsentationen zukunftsweisender Lösungen ermöglichen, die die Zukunft des Finanzwesens prägen werden.

Klimafinanzierung ganz oben auf der Tagesordnung der zweiten Auflage des R.A.C.E. Sustainability Summit am Eröffnungstag der COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)

