Core One Labs-Tochter Akome meldet eindrucksvolle Ergebnisse seiner psychedelischen Bio-Wirkstoffverbindungen, die zur Bekämpfung von Alzheimer und Parkinson entwickelt wurden und die das Potenzial zeigen, derzeitige Behandlungsmethoden zu übertreffen

Vancouver, British Columbia, Kanada - 1. Dezember 2023 / IRW-Press / Core One Labs Inc. („Core One“ oder das „Unternehmen“) (CSE: COOL), (OTCQB: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU), ein aufstrebender Marktführer auf dem Gebiet Neurowissenschaften und Psychedelika, freut sich die spannenden Ergebnisse seiner ersten Runde von Tiermodellstudien der Phase 2 mitzuteilen, die in Zusammenarbeit mit der Universitat de Barcelona im Auftrag der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Akome Biotechnologies Inc. („Akome“) durchgeführt wurden. Die bisherigen Studien liefern vielversprechende Ergebnisse, die das Potenzial zeigen, die derzeitigen Behandlungsmethoden von Alzheimer und Parkinson zu übertreffen, und stellen einen wichtigen Meilenstein im Bestreben des Unternehmens dar, innovative Behandlungsalternativen für häufig auftretende neurodegenerative Erkrankungen und psychische Störungen zu entwickeln.

Diese Tiermodellstudien der Phase 2 markieren die Anfangsphase bei der Erforschung der fünf pflanzlichen bioaktiven Wirkstoffverbindungen (die „Bio-Verbindungen“) von Akome, sowohl einzeln als auch in Verbindung mit der psychedelischen Wirkstoffverbindung N, N-Dimethyltryptamin („DMT“ oder die „psychedelische Verbindung“), wobei ihre Fähigkeit, gestörte physiologische Prozesse, die mit einer Vielzahl von neurologischen und psychischen Störungen verbunden sind, einschließlich Morbus Alzheimer („Alzheimer“), Morbus Parkinson („Parkinson“), ischämischem Schlaganfall und Depressionen, zu mindern oder zu eliminieren, erforscht wird. Diese Studien konzentrieren sich auf die Motilität eines spezifischen C. elegans- Stamms, der als „CL2006“ (das „Tiermodell“ oder das „Modell“) bezeichnet wird. Dieser spezielle Nematodenstamm trägt ein Transgen, das für eine progressive Lähmung bei Erwachsenen verantwortlich ist, was ihn zu einer zentralen Ressource in der Wirkstoffforschung für Alzheimer und Parkinson macht.

Während der ersten Runde der Tiermodellstudien der Phase 2 wurden fünf unterschiedliche Dosis-Wirkung-Assays durchgeführt, um die Auswirkungen von fünf Bio-Verbindungen auf die Motilität des CL2006-Stamms in Kombination mit DMT zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Verbesserung der Motilität des CL2006 C. elegans-Stamms nach Exposition gegenüber einer Kombination von Bio-Verbindungen und DMT, die die Wirkung überstieg, die bei individueller Verabreichung beobachtet wurde. Darüber hinaus zeigten die Assays die vollständige Abwesenheit von Toxizität im Modell, wenn die Bio-Verbindungen und die psychedelische Verbindung zusammen verabreicht wurden. Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Meilenstein und einen wichtigen Schritt zur Identifizierung der optimalen Kombination von Bio-Verbindungen und DMT für fortgeschrittene Tierstudien mit Modellen wie Mäusen oder Ratten dar.