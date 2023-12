Nach einer Flaute von Börsengängen (IPOs) im Jahr 2023, könnte 2024 wieder ein aktives Jahr für IPOs werden. Die Social-News-Plattform Reddit plant laut Insidern einen Börsengang im ersten Quartal 2024 und erwägt eine Bewertung von bis zu 15 Milliarden US-Dollar. Reddit hat in den letzten Jahren maßgeblich zum Hype um Meme-Aktien beigetragen. Rubrik, ein Cloud- und Datensicherheits-Startup, das Dienstleistungen für Microsoft-Software bereitstellt, plant ebenfalls einen Börsengang im ersten Quartal 2024. Skims, das Unterwäschelabel von Kim Kardashian, das im Sommer mit vier Milliarden US-Dollar bewertet wurde, diskutiert ebenfalls einen möglichen Börsengang 2024. Der chinesische Online-Modehändler Shein, der den europäischen Fast-Fashion-Markt erobert hat, hat laut Bloomberg einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang im kommenden Jahr gestellt. Shein erzielte 2022 einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar, fast doppelt so viel wie 2021 und zehnmal so viel wie 2019.