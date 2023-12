Der Goldpreis hat trotz einer Hochzinsphase erneut die Marke von 2.000 US-Dollar überschritten, mit Anlegern, die am Freitag knapp 2.045 US-Dollar für eine Unze des Edelmetalls bezahlen mussten. Dies stellt einen Anstieg von mehr als 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Die aktuelle Goldrallye wird hauptsächlich durch die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen angetrieben. Sollte die Fed die Zinsen senken, würden auch die Zinsen von Konkurrenzprodukten wie Anleihen sinken, was Gold als Anlageform attraktiver macht. Zudem schwächen niedrigere Leitzinsen den US-Dollar, was in der Regel zu einer erhöhten internationalen Nachfrage nach in US-Dollar gehandeltem Gold führt. Die aktuelle geopolitische Lage, insbesondere der anhaltende Nahostkonflikt, trägt ebenfalls zu einem steigenden Goldpreis bei. Im Gegensatz dazu haben Goldminenbetreiber derzeit Schwierigkeiten, mit Aktienkursen, die nur knapp über dem Vorjahresniveau liegen, oder sogar darunter. Analyst Dean Christians von SentimenTrader prognostiziert jedoch, dass sich diese Situation in naher Zukunft ändern könnte, da die Aktienkurse der Minenunternehmen in der Vergangenheit innerhalb von sechs Monaten stark aufgeholt haben. Christians erwartet jedoch keine langfristigen Kursgewinne für Gold, da die sinkenden Leitzinsen bereits in den aktuellen Preisen berücksichtigt sind. Sollten die Leitzinsen tatsächlich sinken, prognostiziert er, dass viele Anleger ihre Goldpositionen verkaufen und zu anderen Anlageklassen wechseln werden.