50 JAHRE RHÖN-KLINIKUM AG / Festakt in Bad Neustadt mit Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (FOTO)

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Die RHÖN-KLINIKUM AG blickt auf 50 Jahre

Firmengeschichte zurück. 1973 mit 66 Mitarbeitenden gestartet, ist das

Unternehmen heute einer der größten deutschen Gesundheitsdienstleister. Mit

einem Festakt am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt beging das Unternehmen am 2.

Dezember 2023 seinen 50. Geburtstag. Neben Gästen aus Politik,

Gesundheitswirtschaft und Wissenschaft nahmen auch die Bayerische

Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention, Judith Gerlach, MdL,

Eugen Münch, RHÖN-KLINIKUM-Gründer und Gesellschafter der RHÖN-KLINIKUM AG sowie

Dr. Bernard große Broermann, Gründer und Alleingesellschafter der Asklepios

Kliniken, teil.



Anlässlich des Jubiläums betonte Bayerns Gesundheits-, Pflege- und

Präventionsministerin Judith Gerlach: "Die RHÖN-KLINIKUM AG hat sich innerhalb

ihrer 50-jährigen Firmengeschichte zu einem der größten und innovativsten

Gesundheitsdienstleister in Deutschland entwickelt und genießt regional wie

überregional großes Ansehen. Dieses breite Spektrum an medizinischer Versorgung

fällt aber nicht vom Himmel. Voraussetzung für qualitativ hochwertige und

moderne Behandlungen sind neben ebenso qualifizierten wie engagierten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stetige Investitionen und der Weitblick für

die anstehenden Entwicklungen."