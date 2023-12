Was für ein furioses Wochenfinale?! Gold knackt den markanten Widerstandsbereich von 2.050 US-Dollar. Und das nicht irgendwie, sondern mit enormer Dynamik. Der Wochenschluss jenseits der 2.070 US-Dollar nährt nun in Bezug auf die kommenden Handelstage gewisse Hoffnungen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Gold vom 28.11. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht bastelt Gold unverdrossen an seinem Befreiungsschlag. Mit dem Ausbruch über die 2.000 US-Dollar wurde der Weg in Richtung Mai-Hoch (damals bei 2.050+ US-Dollar ausgebildet) geebnet. Das Momentum und die Rahmenbedingungen sprechen für Gold. Auf der Unterseite hat die Zone 1.930 US-Dollar / 1.900 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung. Darunter sollte es nun tunlichst nicht mehr gehen, anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.“

Die nachlassenden Zinsängste und der damit einhergehend schwächelnde US-Dollar treiben den Goldpreis an. Hinzu dürfte der erfolgreiche Ausbruch über die 2.050 US-Dollar den einen oder anderen Marktakteur unter Zugzwang gebracht haben. Im Ergebnis hat sich bei Gold ein veritables Ausbruchsszenario kreiert.

Ausbruchsszenarien sind mitunter aber eine heikle Angelegenheit. In den nächsten Handelstagen muss sich der Ausbruch manifestieren. Ein schneller Rücksetzer unter die 2.050 US-Dollar sollte tunlichst vermieden werden. Im besten Fall gewinnt der Vorstoß weiter an „Höhe“.

Kurzum. Unter bullischen Aspekten ist nun jeder Tag, an dem Gold oberhalb von 2.050 US notiert, ein guter Tag. Auf der Oberseite könnte es nunmehr in Richtung 2.100 US-Dollar gehen. Das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Über kurz oder lang warten die 2.200 US-Dollar als mögliches Bewegungsziel. Rücksetzer bleiben im besten auf Fall auf 2.050 US-Dollar begrenzt. Bei einem Rücksetzer unter die 2.000 US-Dollar wäre Obacht geboten.