„The Bermuda Difference Bringing expertise, resource, and finance to the world´s biggest challenge"

HAMILTON, Bermuda, 2. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Regierung von Bermuda freut sich, auf dem COP28-Gipfel in Dubai vertreten zu sein, der in der Zeit vom 30. November bis 12. Dezember 2023 stattfindet.

COP28 - Weißbuch der Regierung von Bermuda „Bringing expertise, resource, and finance to the world´s biggest challenge" (Fachwissen, Ressourcen und Finanzen für die größte Herausforderung der Welt)

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer