Überraschender Inflationsrückgang in der Eurozone - EZB-Zinssenkung erwartet

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im November überraschend auf 2,4 Prozent gesunken, während Ökonomen einen Wert von 2,7 Prozent erwartet hatten. Im Oktober lag die Inflationsrate bei 2,9 Prozent. Auch die Kerninflation, die volatilen Auswirkungen von Energie, Lebensmitteln, Alkohol und Tabak ausschließt, ist stärker als erwartet gesunken, von 4,2 Prozent im Oktober auf 3,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat betont, dass es noch zu früh sei, um den Preisanstieg in der Eurozone für besiegt zu erklären, da sie den potenziellen Druck durch Lohnerhöhungen und die Energiemärkte beobachtet. Die Inflation in den größten Volkswirtschaften der Eurozone, Deutschland und Frankreich, ist auf 2,3 bzw. 3,8 Prozent gesunken. Die sinkende Inflation hat dazu geführt, dass Händler nun den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung der EZB vorwegnehmen. Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im Oktober auf einem Rekordtief von 6,5 Prozent geblieben, obwohl die Wirtschaft geschrumpft ist. Der DAX reagierte auf die sinkende Inflation mit einem Kurssprung von bis zu 0,3 Prozent auf 16.214,14 Punkte. Die Konjunkturdaten aus China waren erneut enttäuschend, während sich bei der US-Notenbank Fed Anzeichen für eine geldpolitische Wende verdichten. Die Regierung in China muss nun nicht mehr fürchten, dass es wegen des starken Dollars zu einem Absturz der eigenen Währung kommt. Der Deutsche Aktienindex setzt seine Rally fort und wird vor dem Handelsauftakt auf 16.299 Punkte taxiert. Die Jahresendrally hat den DAX inzwischen über 11 Prozent von seinem Tief im Oktober weggetrieben. Stephen Innes von SPI Asset Management schreibt, dass die Anleger den guten Job der US-Notenbank in der Inflationsbekämpfung honoriert haben und nun auf baldige Zinssenkungen setzen. Der Dow Jones erreichte ein neues Jahreshoch und auch die DAX-Vorbörse zeigt sich positiv. Der letzte Handelstag der Woche hält Äußerungen der US-Notenbank Fed bereit, die für weitere Impulse sorgen könnten.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 16.428PKT gehandelt.