Morphosys-Aktien erleiden Rückschlag nach Kurserholung - Anleger gespannt auf Pelabresib-Studie

Die Aktien des Antikörperspezialisten Morphosys haben nach einer starken Kurserholung im Vormonat einen Rückschlag erlitten. Die Papiere verloren am Freitag bis zu 13 Prozent auf 21,19 Euro, nachdem sie tags zuvor noch bei 24,74 Euro gehandelt wurden. Das Kaufinteresse der Anleger ließ im Bereich der 200-Tagen-Linie nach. Die Anleger warten gespannt auf den Jahreskongress der US-Hämatologen, auf dem weitere Details zur Myelofibrose-Studie mit dem Krebsmittel Pelabresib diskutiert werden sollen. Der Hoffnungsträger hatte das Primärziel bei Myelofibrose-Patienten erreicht, aber in wichtigen Sekundärzielen nicht überzeugt. Analysten hatten bereits vor zu hohen Erwartungen an den Kongress gewarnt.

Die Ergebnisse der Phase 3 der Studie zur Kombination von Pelabresib und Ruxolitinib wurden positiv bewertet. Der primäre Endpunkt der Studie, die Verkleinerung des Milzvolumens um mindestens 35 Prozent, wurde deutlich erreicht. In der Kombinationsgruppe erreichten 66 Prozent der Patienten diesen Wert, während es in der Ruxolitinib-Monotherapie nur 35 Prozent waren. Der Wert für die Verkleinerung der Symptome um 50 Prozent oder mehr, der als sekundärer Endpunkt galt, wurde mit 52 Prozent in der Kombinationsgruppe und 46 Prozent in der Ruxolitinib-Monotherapie nicht statistisch signifikant erreicht.

Die Aktien von Morphosys könnten damit eine relativ glimpfliche Monatsbilanz erreichen, wenn man die vorherigen Verluste berücksichtigt. Die Anleger warten gespannt auf weitere Details zur Pelabresib-Studie auf dem Jahreskongress der US-Hämatologen. Analysten haben jedoch bereits vor zu hohen Erwartungen gewarnt.

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 25,00EUR gehandelt.