Bechtle platziert erfolgreich 300 Mio. Euro Wandelanleihe - Aktienkurs stürzt ab!

Der IT-Dienstleister Bechtle hat erfolgreich eine Wandelanleihe im Wert von 300 Millionen Euro platziert. Die unbesicherten und nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und sollen mit einem Zinssatz von 1,75 bis 2,25 Prozent verzinst werden. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit einem Aufschlag von 30 bis 35 Prozent über dem Referenzkurs festgelegt. Das Unternehmen plant, das frische Kapital für Zukäufe im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Platzierung der Wandelanleihe hat zu einer deutlichen Kurskorrektur der Bechtle-Aktien geführt, die um gut 6 Prozent auf 42,67 Euro gefallen sind. Mitte des Vormonats hatten die Aktien noch das höchste Niveau seit April 2022 erreicht. Analysten sehen in der Platzierung der Wandelanleihe eine Stärkung der Übernahmeaktivitäten des IT-Dienstleisters, der nun über mehr als 1,5 Milliarden Euro für neue Deals verfügt. Insbesondere eine Stärkung der Service-Expertise in Benelux, Spanien, Frankreich und Großbritannien wird erwartet. Die Platzierung der Wandelanleihe richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten im Wege eines beschleunigten Verfahrens. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die Bechtle AG hat sich im Rahmen der Transaktion zu einem Lock-up bis 90 Tage nach Valuta verpflichtet.

Die Bechtle Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 43,70EUR gehandelt.