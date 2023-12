Ölpreise steigen nach Berichten über mögliche Förderkürzung - Opec+ plant weitere Reduzierung

Am Freitag sind die Ölpreise trotz einer zusätzlichen Produktionskürzung großer Fördernationen deutlich gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 81,50 US-Dollar, während der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate auf 76,60 Dollar fiel. Der große Ölverbund Opec+ plant Berichten zufolge, seine Produktion im kommenden Jahr weiter zu reduzieren. Saudi-Arabien werde seine bisherigen Kürzungen von einer Million Barrel pro Tag fortsetzen. Die Enttäuschung am Markt könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Kürzungen nicht durch den Verbund als Ganzes mitgeteilt wurden, sondern durch die einzelnen Mitgliedstaaten.

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen, nachdem Medienberichte über eine mögliche Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ bekannt wurden. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg auf 83,82 US-Dollar, während der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate auf 78,59 Dollar stieg. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass der Ölverbund Opec+ auf einem Treffen eine zusätzliche Kürzung der Fördermenge diskutiere. Eine Kürzung um etwa eine Million Barrel pro Tag sei im Gespräch. Der Verbund hält sein Angebot schon seit einiger Zeit knapp, vor allem aufgrund von Produktionskürzungen durch Saudi-Arabien. Es wurde bereits spekuliert, dass bestehende Förderkürzungen möglicherweise ins kommende Jahr ausgeweitet werden könnten.

Am Freitag sind die Ölpreise im frühen Handel weiter gesunken, jedoch moderat im Vergleich zum Vortag. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 80,58 US-Dollar, während der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate auf 75,87 Dollar fiel. Die Opec+ plant Berichten zufolge, ihre Produktion im kommenden Jahr weiter zu reduzieren. Die bestehenden Einschränkungen seitens Saudi-Arabiens sollen verlängert werden, und andere Mitgliedsländer wollen ebenfalls ihr Angebot verringern. Die bestehende Förderkürzung wurde jedoch in der Vergangenheit von einzelnen Mitgliedsstaaten unterlaufen, was einer Stützung der Ölpreise entgegenwirkt.

Der große Ölverbund Opec+ plant Berichten zufolge, seine Produktion im kommenden Jahr weiter zu reduzieren. Saudi-Arabien werde seine bisherigen Kürzungen von einer Million Barrel pro Tag fortsetzen. Die Ölpreise reagierten mit deutlichen Verlusten auf die Berichte. Die Nordseesorte Brent und die US-Sorte West Texas Intermediate gaben um rund zwei US-Dollar nach. Die Kürzungen wurden nicht durch den Verbund als Ganzes mitgeteilt, sondern durch die einzelnen Mitgliedstaaten. Brasilien soll Anfang kommenden Jahres dem Förderverbund beitreten. Das Land hat seine Produktion in den vergangenen Jahren ausgeweitet.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 82,83USD gehandelt.