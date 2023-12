Norddeutsche Länder fordern Energiewende-Förderung: Hunderte Millionen Euro in Gefahr!

Die fünf norddeutschen Bundesländer haben den Bund aufgefordert, seine Förderzusagen für die Energiewende einzuhalten. Bei einem Treffen in Hamburg beschlossen die Regierungschefs der Länder gemeinsam mit Vertretern von Unternehmensverbänden und Gewerkschaften ein Positionspapier zur Stärkung der Industrie und Beschleunigung der Energiewende. Insbesondere forderten sie die Umsetzung des Strompreispakets der Bundesregierung und die Einhaltung der Zusagen des Bundes zur Förderung von Innovationsprojekten. Die norddeutschen Länder sind gut für eine erfolgreiche Energiewende aufgestellt, betonten die Ministerpräsidenten. Allerdings sei ein Brückenstrompreis für energieintensive Unternehmen unverzichtbar, um den Industriestandort zu erhalten. Zudem sei es wichtig, dass beim Aufbau eines nationalen Wasserstoffnetzes auch eine West-Ost-Anbindung geschaffen wird, um die norddeutschen Häfen mit den anderen Nordländern zu verbinden. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15. November, das der Bundesregierung untersagt hat, Kredite für den Klimaschutz umzuwidmen, hat die Finanzierung zahlreicher Projekte aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes in Frage gestellt. Die norddeutschen Länder fordern, dass die gemachten Zusagen eingehalten werden. Es geht um Hunderte Millionen, insgesamt sogar Milliarden von Euro, betonte Hamburgs Bürgermeister. Die Nordländer stellen jedoch keine Maximalforderungen, sondern haben eine Minimalposition gefunden. Die Präses der Industrie- und Handelskammer Hamburg und die Vorsitzende des DGB Nord betonten, dass Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften einen Schulterschluss gefunden hätten. Allerdings gibt es unterschiedliche Ansichten zur Aussetzung der Schuldenbremse. Die IHK Hamburg bezeichnete solche Forderungen als völlig falsches Signal, während der DGB Nord die Aussetzung der Schuldenbremse forderte. Bei der klimafreundlichen Transformation der Industrie in Norddeutschland wurde bereits viel erreicht. Aurubis, ein Hamburger Kupferproduzent, hat beispielsweise eine Tonne Kupfer mithilfe von Wasserstoff hergestellt. Das Unternehmen plant, im nächsten Jahr zwei Anodenöfen in Betrieb zu nehmen, die ebenfalls mit Wasserstoff betrieben werden könnten. Allerdings ist Wasserstoff derzeit noch teurer als Erdgas. Die Hauptverhandlung gegen mutmaßliche Täter, die tonnenweise silberhaltiges Material gestohlen und Aurubis einen Millionenschaden zugefügt haben sollen, soll am 12. Dezember beginnen. Der Fall steht mutmaßlich in keinem Zusammenhang mit den Betrügereien, die Aurubis einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe eingehandelt haben.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 78,18EUR gehandelt.