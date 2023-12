Deutsche Einzelhändler überraschen mit starkem Umsatzplus - Inflation und Lohnerhöhungen als mögliche Gründe

Die Inflation im Euroraum ist im November weiter gesunken und lag nur noch bei 2,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies ist der niedrigste Wert seit Juli 2021 und nur noch knapp entfernt vom 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise wie Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, ging im November deutlich zurück. Volkswirte hatten mit höheren Raten gerechnet, was darauf hindeutet, dass die EZB keine Leitzinsanhebung mehr vornehmen wird. Allerdings warnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor verfrühten Siegesfeiern im Kampf gegen die Inflation und betonte, dass weiterhin Unsicherheiten bestehen.

Die deutschen Einzelhändler konnten im Oktober überraschend deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vormonat um 0,7% und inflationsbereinigt sogar um 1,1%, was das stärkste Wachstum seit über einem Jahr darstellt. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,4% gerechnet. Ein möglicher Grund für das Umsatzplus ist die Kombination aus sinkender Inflation und kräftigen Lohnerhöhungen, die die Kaufkraft erhöhen. Allerdings wird erwartet, dass die Kaufzurückhaltung aufgrund der Unsicherheit durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt in den kommenden Monaten nur langsam abnehmen wird.

Auch in den USA gibt es Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung. Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, deutete an, dass der Leitzins gesenkt werden könnte, wenn die Inflation weiter zurückgeht. Allerdings ist unklar, auf welchen Zeitraum sich diese Aussage bezieht. Dennoch stiegen die Erwartungen des Marktes, dass der Leitzins im Mai 2024 um mindestens 25 Basispunkte gesenkt wird. Dies führte zu weiteren Kurssteigerungen an den Aktienmärkten. Allerdings warnte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, dass die Zentralbank wahrscheinlich die Kreditkosten weiter anheben muss, um die Inflation auf das 2%-Ziel zu senken.

Die Börse reagiert derzeit sehr fokussiert auf Zinssenkungen und ignoriert schlechte Nachrichten. Die Anleger suchen sich die Informationen heraus, die zur bullishen Stimmung passen. Allerdings gibt es Anzeichen für eine mögliche Überbewertung und es wird erwartet, dass es zu scharfen Rückschlägen an den Aktienmärkten kommen wird. Short-Positionen auf den Nasdaq 100 könnten dann nützlich sein.

Der HDAX wird aktuell mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 8.825PKT gehandelt.