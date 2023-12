Borussia Dortmund Aktie steigt um 2,5% - Experten erwarten weiteres Wachstum und empfehlen Kauf

Die Aktien von Borussia Dortmund sind nach einer Empfehlung von Oddo BHF um bis zu 2,5 Prozent auf 3,745 Euro gestiegen. Die Experten von Oddo BHF trauen den Aktien sogar Kurse über 3,90 Euro zu und loben den Verein als "Fußballclub mit profitablem Wachstum". Besonders positiv bewerten sie die stete Präsenz des BVB auf europäischer Bühne und die Konzentration auf die Entwicklung großer Talente, die mit hohem Gewinn weiterverkauft werden können.

Die Analysten von NuWays AG bewerten die Aktie von Borussia Dortmund ebenfalls positiv und empfehlen den Kauf. Sie verweisen auf den erfolgreichen Auftritt des Vereins in der Champions League, bei dem sie vorzeitig für die K.o.-Phase qualifiziert sind. Dadurch sichert sich der BVB zusätzliche Prämienzahlungen. Zudem haben sie gute Chancen, als Gruppenerster ins Achtelfinale einzuziehen, was weitere Prämienzahlungen bedeuten würde. In der Bundesliga steht der Verein derzeit auf dem vierten Platz, hat aber gute Aussichten, sich für die Champions League zu qualifizieren. Die Analysten betonen zudem, dass die Bewertung der BVB-Aktie im Vergleich zu anderen Fußballvereinen noch immer günstig ist.

Insgesamt wird die Aktie von Borussia Dortmund also von verschiedenen Analysten positiv bewertet. Sowohl Oddo BHF als auch NuWays AG sehen Potenzial für weiteres Wachstum und empfehlen den Kauf der Aktie. Die positive Entwicklung des Vereins in der Champions League und die Aussicht auf weitere Prämienzahlungen werden dabei als entscheidende Faktoren genannt. Auch die Konzentration auf die Entwicklung von Talenten und deren Weiterverkauf mit hohem Gewinn wird als positiv bewertet. Die Aktie von Borussia Dortmund bleibt jedoch weiterhin an der 50-Tage-Linie im Kurschart hängen und muss erst Kurse über 3,90 Euro erreichen, um den Bodenbildungsversuch zu untermauern.

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 3,755EUR gehandelt.