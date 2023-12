Deutsche Beteiligungs AG erzielt starkes Wachstum und gibt positiven Ausblick - NAV steigt um 18% auf 106 Mio. Euro!

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im Geschäftsjahr 2022/2023 eine starke Leistung erbracht und einen positiven Ausblick gegeben. Der Nettovermögenswert (NAV) des Konzerns stieg um mehr als 18 Prozent auf rund 106 Millionen Euro. Das Konzernergebnis betrug ebenfalls rund 106 Millionen Euro. Die DBAG schlägt Dividendenausschüttungen in Höhe von 18,8 Millionen Euro vor, was einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent entspricht.

Trotz der anhaltenden makroökonomischen Lage ist der Geschäftsausblick der DBAG positiv. Die Gesellschaft erwartet ein durchschnittlich zweistelliges Wachstum des Nettovermögenswerts im laufenden Geschäftsjahr. Für das Geschäftsjahr 2023/2024 prognostiziert die DBAG einen NAV zwischen 675 und 790 Millionen Euro. Mittelfristig erwartet das Unternehmen einen weiteren Anstieg des NAV auf 840 bis 980 Millionen Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026.

Die DBAG hat zudem ihre Ausschüttungspolitik aktualisiert. Ziel ist es, die Aktionäre in Form einer stabilen Dividende von mindestens 1,00 Euro je Aktie zu beteiligen. Darüber hinaus soll in Zukunft regelmäßig die Möglichkeit des Aktienrückkaufs in Betracht gezogen werden, um die Aktionäre zusätzlich an einer positiven Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen.

Die Deutsche Beteiligungs AG ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands und investiert vorrangig in gut positionierte Unternehmen mit Entwicklungspotenzial im Mittelstand. Der Investitionsschwerpunkt liegt in der DACH-Region, insbesondere in den Branchen Produktion, Industriedienstleistungen, IndustryTech, Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare. Das Unternehmen ist seit 1985 börsennotiert und verwaltet oder berät ein Vermögen von rund 2,5 Milliarden Euro.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 26,95EUR gehandelt.