Euro unter Druck: Inflationsdaten belasten - EZB-Zinssenkungen erwartet

Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geraten und in Richtung 1,09 US-Dollar gefallen. Die Gemeinschaftswährung wurde im Tief zu 1,0909 Dollar gehandelt und damit mehr als einen halben Cent unter dem Tageshoch. Die Inflationsdaten aus der Eurozone haben den Euro belastet. Die Teuerung im Währungsraum verringerte sich im November deutlich auf 2,4 Prozent, was das mittelfristige Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent wieder in Reichweite bringt. Fachleute rechnen jedoch überwiegend mit einem längeren Weg, bis das EZB-Ziel wieder nachhaltig erreicht wird. Trotzdem sind an den Finanzmärkten für nächstes Jahr erste Zinssenkungen der EZB eingepreist. Auch Bankökonomen sehen Zinssenkungsspielraum, der jedoch die ohnehin schwächere Konjunktur zusätzlich bremsen könnte. Am Nachmittag stehen weitere geldpolitische Entscheidungen im Fokus, darunter das von der Notenbank Fed präferierte Inflationsmaß PCE, wöchentliche Zahlen vom Arbeitsmarkt und Daten vom Immobilienmarkt.

