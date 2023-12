Mutares stärkt Position in Retail & Food und Logistik - Übernahmen von Prénatal und Stuart erfolgreich abgeschlossen

Mutares SE & Co. KGaA hat erfolgreich die Übernahme der Prénatal-Aktivitäten in den Niederlanden von der PRG Retail Group abgeschlossen. Prénatal ist ein führender niederländischer Einzelhändler für Baby-, Kleinkind- und Umstandsmode, Gebrauchswaren und Spielzeug. Das Unternehmen verfügt über 38 physische Verkaufsstellen im ganzen Land und einen hohen Bekanntheitsgrad. Mit einem jährlichen Umsatz von ca. 100 Millionen Euro und rund 570 Mitarbeitern ist Prénatal ein wichtiger Akteur im E-Commerce und im stationären Handel. Mutares plant, die Marktposition von Prénatal weiter zu stärken und die operative Leistung durch kommerzielle Initiativen zu verbessern.

Mutares hat auch die Übernahme der SRT Group (Stuart) von Geopost SA erfolgreich abgeschlossen. Stuart ist ein europäischer Marktführer im Bereich der On-Demand-Zustellung, insbesondere von Essens- und Lebensmittellieferungen. Das Unternehmen ist in über 100 europäischen Großstädten tätig und erzielte 2022 einen Umsatz von über 400 Millionen Euro. Mutares plant, das Geschäft von Stuart auszubauen und die Wettbewerbsposition des Unternehmens weiter zu stärken. Dabei soll das Unternehmen auf nachhaltige Zustelllösungen in Großstadtumgebungen setzen und die Einnahmeströme diversifizieren.

Mit diesen beiden Übernahmen stärkt Mutares seine Position in den Bereichen Retail & Food sowie Goods & Services und baut seine Präsenz im Logistik- und Transportsektor europaweit aus. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, den Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Milliarden Euro und bis 2028 auf 10 Milliarden Euro auszubauen. Mutares erwirbt mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen und führt sie durch eine Stabilisierung und Neupositionierung, um sie anschließend wieder zu veräußern. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Die mutares Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 32,50EUR gehandelt.