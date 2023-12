Biontech-Aktie: US-Bank senkt Bewertung, aber positive Entwicklungen und technologischer Fortschritt geben Hoffnung

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Biontech von "Neutral" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel von 106 auf 99 US-Dollar gesenkt. Die Analystin Jessica Fye schrieb in einer Studie, dass die längerfristigen Schätzungen für den Hersteller von Impfstoffen sinken könnten. Zudem könnten längere Entwicklungzeiten für neue Produkte einer Kurserholung im Wege stehen. Die Original-Studie wurde am 30. November 2023 veröffentlicht.

Die Bank UBS hat ebenfalls Interesse an einem niedrigen Kurs von Biontech gezeigt. In einer Analyse senkte UBS das Kursziel von 153 auf 110 US-Dollar und behielt eine neutrale Bewertung der Aktie bei. UBS erklärte, dass die Erwartungen an die Profitabilität von Biontech im Jahr 2023 positiv seien, aber Unsicherheiten für die Umsätze in den Jahren 2024 und danach bestünden. Die Analysten betonten, dass weitere Daten aus den Onkologie-Programmen von Biontech wichtig seien, um die Chancen des Unternehmens zu reduzieren.