Studie warnt: Finanzierungslücke von 27 Billionen US-Dollar im Kampf gegen den Klimawandel droht

Die multilaterale Koordination der Finanzierungsströme ist ein zentrales Erfolgskriterium für die Deckung des enormen Gesamtinvestitionsbedarfs. Entwicklungs- und Förderbanken können aufgrund ihrer vielseitigen Mandate und unterschiedlichen Fähigkeiten eine wichtige Rolle in der Klimafinanzierung spielen und die Zusammenarbeit und den strategischen Fortschritt der dringlichsten Finanzierungsprojekte unserer Zeit mitgestalten.

Die Politik weltweit kann durch geeignete Rahmenbedingungen das volle Finanzierungspotenzial für den Klimaschutz ausschöpfen. Dazu gehören Maßnahmen wie eine konsequente CO2-Bepreisung, Anreize zur Etablierung grüner Zukunftstechnologien, eine differenzierte regulatorische Behandlung von Klimainvestitionen und eine weitere Integration der Kapitalmärkte. Eine ausreichende Informationsgrundlage, insbesondere eine größere und datenbasierte Transparenz der Klimawirkungen der getätigten Investitionen, ist ebenfalls entscheidend für eine optimale Kapitalallokation.

Die Ergebnisse der Studie werden auch bei der 28. UN-Klimakonferenz (COP28) in Dubai diskutiert. Die Experten betonen die Dringlichkeit, sich den Finanzierungsherausforderungen zu stellen, und skizzieren konkrete Schritte, die Entwicklungs- und Förderbanken sowie die Politik unternehmen können, um das volle Potenzial der Klimafinanzierung auszuschöpfen.

Parallel dazu hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Weltklimakonferenz in Dubai für einen entschlossenen Ausbau von Bepreisungssystemen für Kohlendioxid geworben. Sie betonte, dass die CO2-Bepreisung eines der mächtigsten Werkzeuge zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen sei und Innovation und Wachstum fördern könne. Starke Umweltverschmutzer sollten einen fairen Preis zahlen, und die Einnahmen könnten in den Kampf gegen den Klimawandel reinvestiert werden.

Die Weltklimakonferenz in Dubai steht im Zeichen der Klimakrise, die ständig für Zerstörung sorgt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnete den Planeten als schwer krank und appellierte an die Führer der Welt, die Krankheit zu heilen. Kanzler Olaf Scholz brachte seinen Klimaclub mit nach Dubai, um einen Beitrag zur Klimawende in der Industrie zu leisten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen setzte sich für eine CO2-Bepreisung ein, um klimaschädliche Emissionen zu reduzieren. Die Folgen der Klimakrise sind bereits heute fatal, wie die schwerste Dürre im Horn von Afrika zeigt. Entwicklungsländer fordern mehr Unterstützung und innovative Finanzinstrumente, um ihre Schulden nicht weiter ansteigen zu lassen. Die Weltklimakonferenz ist der einzige Hoffnungsschimmer, um das Ruder herumzureißen und die Klimakrise zu bewältigen.

