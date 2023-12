Wolftank-Adisa erhält 19,5 Mio. Euro Auftrag für Wasserstoff-Betankungs-Infrastruktur in Norditalien

Der CEO der Wolftank Group, Peter Werth, betont die Bedeutung der Betankung im Rahmen der Wasserstoffrevolution und gibt an, dass das Unternehmen optimale Lösungen für Busse, Lastkraftwagen und jetzt auch Eisenbahnen anbietet. Er erwähnt auch einen Auftragsschub im Bereich der Intralogistik, da die Industrie den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte reduzieren möchte.

Die Wolftank Group verzeichnet einen Auftragsschub im Bereich Wasserstoff und erwartet ein dynamisches Wachstum in den kommenden Jahren. Das Unternehmen hat kürzlich eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, bei der der bisherige Mehrheitseigentümer die Hälfte des Verkaufserlöses in Wolftank-Aktien reinvestiert hat. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Wiener Börse, der Börse München und an anderen deutschen Börsen gehandelt.

Die Analysten der Montega AG bewerten die Wolftank-Adisa Holding AG positiv und empfehlen den Kauf der Aktie. Sie sehen ein weiteres dynamisches Wachstumspotenzial im Bereich Wasserstoff und erachten das Unternehmen als führend in diesem Bereich. Das Kursziel wird auf 22,00 Euro festgelegt.

Die Wolftank-Adisa Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,70EUR gehandelt.