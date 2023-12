Hamburger Flughafen schließt sich internationalem Airbus-Netzwerk für Wasserstoff in der Luftfahrt an

Die Zusammenarbeit zwischen dem Hamburger Flughafen und Airbus im Bereich Wasserstoff in der Luftfahrt ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Luftfahrtindustrie. Die Nutzung von grünem Wasserstoff als Treibstoff könnte dazu beitragen, die Emissionen in der Luftfahrt erheblich zu reduzieren und den Klimawandel einzudämmen.

Der Einsatz von Wasserstoff als Treibstoff erfordert eine umfassende Infrastruktur an vielen Flughäfen. Nur wenn ein ausreichend großes Netzwerk von Wasserstoff-Flughäfen vorhanden ist, werden die Airlines entsprechende Flugzeuge bestellen und Verbindungen planen. Der Hamburger Flughafen investiert als erster deutscher Flughafen in dieses internationale Netzwerk und stärkt damit seine zukünftige Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt.

Die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hamburger Flughafen und Airbus zeigt, dass der Flughafen bei den Vorbereitungen für eine Energiewende in der Luftfahrt auf Augenhöhe mit internationalen Drehkreuzen steht. Hamburg ist für Airbus ein günstiger Standort, da dort das zweitgrößte Airbuswerk nach Toulouse in Frankreich liegt.

Wasserstoff, der grün erzeugt wird, gilt als vielversprechende Alternative zu fossilen Brennstoffen im Kampf gegen den Klimawandel. Airbus arbeitet derzeit an einem Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Antrieb, das bis 2035 einsatzbereit sein soll. Der Hamburger Flughafen bereitet sich ebenfalls auf die Zukunft des wasserstoffgetriebenen Fliegens vor und erkennt die Notwendigkeit einer neuen Infrastruktur für den Einsatz von Wasserstoff als Treibstoff in der Luftfahrt.

Der Hamburger Flughafen hat sich dem internationalen Airbus-Netzwerk für die Nutzung von Wasserstoff in der Luftfahrt angeschlossen. In dem Netzwerk namens "Hydrogen Hub at Airport" arbeiten Airbus, Flughäfen, Airlines und Unternehmen aus dem Energiesektor zusammen, um die Infrastruktur für die Nutzung von Wasserstoff zu erforschen und aufzubauen. Hamburg ist der erste deutsche Flughafen, der diesem Netzwerk beitritt.

