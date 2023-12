Der Goldpreis haussiert und läuft mit großer Vehemenz in Richtung 2.100 US-Dollar. Silber nahm zuletzt ebenfalls Fahrt auf und nimmt die eminent wichtige Widerstandszone um 26 US-Dollar ins Visier. Die Rahmenbedingungen für Gold- und Silberaktien könnten sicherlich schlechter sein. Aber noch will der Funke nicht so recht überspringen, obgleich der Druck auf der Oberseite langsam zunimmt.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 02.12. „Gold - Furioses Wochenfinale feuert Preisrally an!“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 03.12. „Silber - Preisrally in Vorbereitung?“

Zu den Unternehmen, die vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage aussichtsreich erscheinen, gehört das Streaming- und Royalty-Unternehmen Royal Gold.

In unserer letzten Kommentierung vom 24.11. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht arbeitete sich Royal Gold zuletzt in Richtung der eminent wichtigen Widerstandszone 120 US-Dollar / 123 US-Dollar vor. Diese wird durch die 200-Tage-Linie verstärkt. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 123 US-Dollar würde ein Kaufsignal in Richtung 130+ US-Dollar auslösen. Doch soweit ist es noch nicht. Noch gelingt es der Aktie nicht, den Widerstandsbereich ernsthaft in die Bredouille zu bringen. Rücksetzer bleiben mit Blick auf die aktuelle Konstellation im besten Fall auf 110 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.“



Die Aktie konnte zuletzt von den steigenden Gold- und Silberpreisen profitieren. Royal Gold legte in den letzten Handelstagen weiter zu und setzt nun den markanten Widerstandsbereich 120 US-Dollar / 123 US-Dollar unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 123 US-Dollar könnte die Weichen in Richtung 130+ US-Dollar stellen.

Kurzum. Für Gold könnte es nun zunächst auf 2.100 US-Dollar gehen. Silber scheint mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation ebenfalls noch Aufwärtspotential zu haben. Für Royal Gold brechen wichtige Handelstage an. Ein frisches Kaufsignal könnte der Aktie weiteres Aufwärtspotential eröffnen.