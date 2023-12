FX Trading und Copy Portfolios – so geht es

Eine lange Historie, die auch Auf- und Abwärtsphasen am Gesamtmarkt umfasst, liefert wertvolle Orientierung. Privatanleger dürfen sich somit auch beim Social Trading nicht zurücklehnen und blind auf den “Profi” vertrauen. Vielmehr muss regelmäßig überprüft werden, ob die Strategie auch in der aktuellen Marktphase noch funktioniert.

Auch wenn das Konzept erfolgversprechend ist, lauern in der Praxis einige Fallstricke. Gerade die eigene Gier gilt es im Griff zu behalten. Signalgeber mit hohen Gewinnen erfreuen sich auf Social-Trading-Plattformen meist großer Beliebtheit. Mitunter wird dies aber mit hohen Risiken erkauft. Entwickeln sich die Märkte anders als vom “Experten” erwartet, drohen nicht selten kräftige Verluste. Follower oder “Kopierer” sollten daher immer die Strategie und besonders die ausgewiesenen Risikokennzahlen im Blick behalten.

Es gilt aber auch hier der alte Spruch aus dem BWL-Studium, wonach der Kaufmann für das Gewesene nichts gibt. Ein Risiko, ob die Engagements der Signalgeber auch in Zukunft zünden, besteht daher immer. Im Idealfall folgt man jedoch einem Akteur, der sein Handwerk versteht und dann macht Geldanlage im Teamwork durchaus Spaß. Das Feld ist von Börsenspiel über Musterdepots bis hin zum Copy Trading breit bespielbar. Los geht’s bei Robomarkets schon ab einem Einsatz von 100 Euro.

Eine möglichst große Auswahl passender Handelssysteme ist daher entscheidend für den Erfolg. Handelsplattformen wie Robomarkets zählen aufgrund ihrer Größe und den erfahrenen “Copy-Tradern” zu den Favoriten im deutschsprachigen Raum. Vor allem im Bereich von Euro, Dollar , Pfund oder Yen ist Robomarkets sehr stark. Dort folgen Investoren, die sich nicht selbst mehrere Stunden am Tag mit Kursentwicklungen auseinandersetzen wollen, professionellen Signalgebern, deren Strategien bisher erfolgreich waren. Robomarkets berechnet keine zusätzliche Provision für die Verwendung von CopyMarkets .

Unterstützt durch entsprechende Tools können Follower die Strategie der Signalgeber verfolgen und automatisch kopieren. Das Risiko, schmerzhafte Verluste zu erleiden, wird so reduziert. Unerfahrene Anleger treffen bessere Anlageentscheidungen und erwerben im Laufe der Zeit ein breiteres Know-how.

Dies gilt auch für Social Trading oder Copy Trading. Social Trading ist eine Möglichkeit, um in den Börsenhandel einzusteigen und sich dabei an Freunde, Bekannte oder Menschen dranzuhängen, denen man vertraut und auf deren Fähigkeiten man zählt.

An der Börse gibt es dagegen vielfältige Möglichkeiten, sich unter realen Bedingungen, aber ohne realen Verlust oder Gewinn auszuprobieren, wochenlang zu handeln, und zwar offensiv oder defensiv, ganz wie man es bevorzugt. Das kann Spaß und vor allem auch Erfahrung bringen und mit Finanzprodukten vertraut machen. Denn wer sich wochenlang zwischen Dax , Euro-Dollar, Apple und Allianz bewegt und dies sogar mit Hebel versucht hat, lernt Risiken und Chancen einzuschätzen.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten einmal einen Porsche oder Ferrari fahren – und zwar in der Realität und nicht nur virtuell auf einer Playstation 5. Der Weg zum Händler ist umständlich, aber vor allem wird Ihnen nicht einfach so und ohne Kosten ein Sportwagen vor die Tür gestellt.

Über Geld spricht man in den USA, aber nicht in Deutschland. Das muss nicht sein, denn Geldanlage kann gemeinsam viel mehr Spaß machen als alleine und im Verborgenen.

FX Trading und Copy Portfolios – so geht es

