Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der SPD sprechen sich auch die Grünen für einen Abschluss des Bundeshaushalts 2024 noch in diesem Jahr aus. "Eine politische Einigung über den Haushalt 2024 muss nun so schnell wie möglich gefunden werden", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).Man wolle Planungssicherheit und Verlässlichkeit schaffen. "Wenn möglich, halten wir einen Abschluss der Haushaltsberatungen noch in diesem Jahr für sinnvoll", sagte die Grünen-Politikerin und fügte hinzu: "Kürzungen beim Thema Soziales halten wir für falsch." Sie würden den sozialen Zusammenhalt im Land gefährden, so Dröge.