Persistent baut sein Führungsteam zur Unterstützung ehrgeiziger Wachstumspläne aus

Ayon Banerjee kam zu Beginn dieses Quartals als Verantwortlicher für Strategie und Wachstum dazu. Er verfügt über eine vielfältige Erfahrung im Technologiebereich und vereint eine einzigartige Mischung aus operativem Fachwissen mit Beratungserfahrung. Ayon wird dafür zuständig sein, die Unternehmensstrategie von Persistent zu gestalten und umzusetzen. Darüber hinaus wird er die Leitung über nichtlineares Wachstum, Fusionen und Übernahmen, Investitionen, Wachstum durch Private-Equity-Kanäle und umfassende Vertragsabschlüsse übernehmen, um die nächste Expansionsphase von Persistent voranzutreiben. In seiner jüngsten Position als geschäftsführender Direktor und Partner der Boston Consulting Group arbeitete Ayon eng mit verschiedenen Kunden aus den Bereichen IT- und Engineering-Services weltweit an der Formulierung von Strategien und Wachstumsbeschleunigung zusammen.

Dhanashree Bhat trat Persistent heute als operative Geschäftsführerin bei. Sie wird die Abteilungen IT, Verwaltung und Einrichtungen, Lernen und Entwicklung, Unternehmensrisikomanagement, ESG (Umwelt, Soziales und Governance) sowie Serviceexzellenz leiten. Sie blickt auf eine vielseitige Erfahrung in unterschiedlichen Führungsrollen bei Tech Mahindra in den letzten zwanzig Jahren zurück. In ihrer letzten Funktion war sie Chief Delivery Officer der Communications, Media and Telecom (CMT)-Gruppe. Danashree setzt sich für Frauen in der Technik, Vielfalt, Chancengleichheit und Integration (DEI) sowie Bildung für Mädchen ein. Danashree wird mit ihrer konsequenten Servicebereitstellung und umfassenden Erfahrung im operativen Geschäft zur weiteren Stärkung der Servicequalität von Persistent beitragen.