Gespräche über Katalonien-Konflikt in der Schweiz begonnen

GENF/BARCELONA (dpa-AFX) - Vertreter der spanischen Regierungspartei PSOE und der katalanischen Partei Junts von Separatistenführer Carles Puigdemont haben am Samstag in der Schweiz vertrauliche Gespräche über eine Beilegung des jahrelangen Konflikts begonnen. Das erste Treffen sei "gut gelaufen", sagte der Unterhändler der PSOE, Santos Cerdán, kurz vor dem Rückflug von Genf nach Madrid. Zum Inhalt der Gespräche und zur Frage, ob Puigdemont selbst an dem Treffen in der Nähe von Genf teilnahm, sagte der Sozialist nichts.

Die Verhandlungen hatte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez zugesagt, um sich die Stimmen von Puigdemonts Partei Junts im Parlament in Madrid für seine Wiederwahl vor gut zwei Wochen zum Ministerpräsidenten zu sichern. Puigdemont strebt die Abspaltung Kataloniens von Spanien an, Sánchez möchte das verhindern und den Konflikt durch einen Dialog und Zugeständnisse entschärfen.