DUBAI (dpa-AFX) - Nach Berichten über fragwürdige Aussagen zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas sieht sich der Präsident der Weltklimakonferenz zu Unrecht in der Kritik. "Diese Geschichte ist nur ein weiterer Versuch, die Agenda der Präsidentschaft zu untergraben, die klar und transparent ist" und "greifbare Erfolge" verbuche, teilte ein Sprecher der COP28 am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Al-Dschaber ist als Gastgeber der Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten umstritten, weil er gleichzeitig Chef des staatlichen Ölkonzerns ist.

Der "Guardian" und das "Centre for Climate Reporting" berichteten, Al-Dschaber habe im November in einer Videoschalte unter anderem mit UN-Vertretern gesagt, es gebe "keine Wissenschaft", die belege, dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern notwendig sei, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. In der Videokonferenz habe er zudem gesagt, Entwicklung ohne die Nutzung fossiler Energien sei nicht möglich, "wenn man die Welt nicht in die Steinzeit katapultieren will". Beobachter reagierten empört.