MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem heftigen Wintereinbruch hat die Deutsche Bahn am Sonntag vereinzelt den Betrieb im Fernverkehr am Münchner Hauptbahnhof wieder aufgenommen. Fahrgäste müssten auch am Montag noch mit großen Einschränkungen rechnen, teilte eine Sprecherin mit.

Der Betrieb am Hauptbahnhof in München startete zunächst für die Strecken München - Nürnberg und München - Stuttgart, und zwar in beide Fahrtrichtungen. Allerdings waren weniger Züge unterwegs, eine Mitnahme konnte nicht garantiert werden. Zudem könne es weiterhin zu kurzfristigen Ausfällen kommen.