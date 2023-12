Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold zündete zuletzt den Turbo und überwand einen außerordentlich wichtigen Widerstandsbereich. Im Ergebnis installierte sich ein veritables Kaufsignal, das aktuell seine Wirkung entfaltet. Maßgeblichen Anteil an der starken Performance des Goldproduzenten haben die haussierenden Gold- und Silberpreise.

Kommen wir auf Kinross Gold zurück. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 21.11. unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht entwickelte sich in den darauffolgenden Tagen (und Wochen) eine Seitwärtsbewegung. Kinross Gold unternahm zwar hin und wieder Versuche, den Widerstandsbereich um 5,5 US-Dollar / 5,6 US-Dollar zu überwinden, doch ein nachhaltiger Erfolg sprang dabei für die Aktie nicht heraus; bislang zumindest. Sollte es Kinross Gold doch noch gelingen, die 5,5+ US-Dollar signifikant zu überwinden, könnten sich weitere Kursgewinne in Richtung 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar anschließen. Selbst eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 7,0 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Um auf der Unterseite nicht doch noch in Bedrängnis zu geraten, sollten etwaige Rücksetzer auf den Bereich von 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar begrenzt bleiben. […]“

Kinross Gold nutzte die Gunst der Stunde und die exzellenten Rahmenbedingungen und knackte den Widerstandsbereich um 5,5+ US-Dollar. Damit öffnete sich auf der Oberseite die Tür in Richtung 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar.

Kinross Gold schöpfte bereits einen Großteil dieses Potentials aus und nimmt so langsam, aber sicher die Zone 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar ins Visier. Wie könnte es nun weitergehen?

Im besten Fall gelingt es der Aktie, ihr Momentum zu bewahren und auch den Widerstandsbereich 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar aufzubrechen. In diesem Fall würden weitere Kursgewinne in Richtung 7,0 US-Dollar winken. Doch Obacht. Dieses Szenario ist kein Selbstläufer. Der Widerstandsbereich um 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar könnte sich als Spielverderber entpuppen. Mit einsetzenden Gewinnmitnahmen ist durchaus zu rechnen. Ein Rücksetzer unter die 5,5 US-Dollar würde das bullische Bild neutralisieren.

Kurzum. Die Kinross-Gold-Aktie hat das Momentum auf ihrer Seite. Der haussierende Goldpreis stützt die Kursentwicklung. Ein erfolgreicher Ausbruch der Aktie über die Zone 6,0 US-Dollar / 6,3 US-Dollar würde für weiteren Schwung sorgen. Etwaige Rücksetzer sollten auf den Bereich von 5,5 US-Dollar begrenzt bleiben, anderenfalls könnte es doch noch einmal eng werden.