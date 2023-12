SK E&S, stärkt die „Partnerschaft für kohlenstoffarmen Wasserstoff" auf der COP28... und beschleunigt die globale Kohlenstoffneutralität

SK E&S hat am 2. Dezember (Ortszeit) auf der COP28, der 28. UN-Klimakonferenz in Dubai (VAE), die Unterzeichnung einer globalen Absichtserklärung bekanntgegeben. Die Vereinbarung beinhaltet die Zusammenarbeit mit GE Vernova(GE), Air Liquide Engineering & Construction, Chungcheongnam-do und Korea Midland Power(KOMIPO), um Koreas größtes kohlenstoffarmes Wasserstoffprojekt in Boryeong City, Chungcheongnam-do voranzutreiben.

Durch diese Vereinbarung wird SK E&S eine Schlüsselrolle bei der stabilen Produktion und Lieferung von jährlich 250.000 Tonnen kohlenstoffarmen Wasserstoff spielen und für Mobilität und Stromerzeugung verwenden. SK E&S kündigte auch den Plan an, die CCS-Technologie (Carbon Capture & Storage) einzusetzen, um das bei der Wasserstoffproduktion entstehende Kohlendioxid abzuscheiden und in einem erschöpften Gasfeld zu speichern.

Der internationale Wasserstoffspezialist Air Liquide Engineering & Construction und GE werden die Hauptausrüstung für die Wasserstoffanlage liefern. Air Liquide Engineering & Construction wird Anlagen zur Wasserstoffproduktion und Verflüssigung verarbeiten, während GE gemeinsam befeuerte Wasserstoff-/Erdgas-Turbinen herstellen wird. Chungcheongnam-do wird administrative Unterstützung und Genehmigungen für das Wasserstoffprojekt bereitstellen, und KOMIPO wird das Projektmanagement und die Wartung des gesamten Anlagenbaus unterstützen.

SK E&S, das zum ersten Mal an der COP teilnahm, veranstaltete im COP-Korea-Pavillon zusammen mit der koreanischen Präsidialkommission für Kohlenstoffneutralität und grünes Wachstum ein Event zum Thema "Globale Zusammenarbeit für die Low-Carbon Hydrogen Value Chain". Auf der Veranstaltung wurden Vorträge über die Rolle von Wasserstoff in der Ära der Energiewende gehalten und die wasserstoffbezogenen Technologien der MOU-Unterzeichner GE und Air Liquide Engineering & Construction vorgestellt.

Informationen zu SK E&S

SK E&S gehört zur SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Koreas, und hat sich als erstes und größtes nichtstaatliches Unternehmen, das die LNG-Wertschöpfungskette in Korea vervollständigt hat, seine Position als führender privater LNG-Anbieter gesichert. Über das LNG-Wertschöpfungsgeschäft hinaus ist SK E&S führend bei der Kohlenstoffreduzierung mit erneuerbaren Energien, Wasserstoff und Energielösungen. Basierend auf diesen wichtigen Unternehmen wird SK E&S einen Übergang zu einzigartigem „Green Portfolio" vollziehen und zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der grünen Energie der Welt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2291190/Picture_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2291191/Picture_2.jpg

